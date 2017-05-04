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Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye'yi Vakıfbank ve Eczacıbaşı temsil edecek

Japonya'nın 9-14 Mayıs'ta ev sahipliği yapacağı turnuvaya, Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank da katılacak

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:50:06 Güncelleme: 17:52:19 AA

2017 Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'yi, Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank temsil edecek.

11. Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası, 9-14 Mayıs'ta Japonya'nın Kobe kentinde düzenlenecek.

5 ülkeden 8 kulübün mücadele edeceği turnuvaya, ev sahibi Hisamitsu Springs (Japonya), Avrupa şampiyonu VakıfBank, Asya şampiyonu NEC Red Rockets (Japonya), Güney Amerika şampiyonu Rexona-Sesc Rio'nun (Brezilya) yanı sıra özel davet alan son 2 yılın şampiyonu Eczacıbaşı VitrA, Volei Nestle Osasco (Brezilya), Dinamo Moskova (Rusya) ve Volero Zürih (İsviçre) de katılacak.

A Grubu'nda VakıfBank, Dinamo Moskova, Hisamitsu Springs ve Rexona-Sesc Rio, B Grubu'nda ise Eczacıbaşı VitrA, NEC Red Rockets, Volei Nestle Osasco ve Volero Zürih mücadele edecek.

ŞAMPİYONAYI İKİ KEZ ÜST ÜSTE KAZANAN TEK TAKIM ECZACIBAŞI

Geçen yıl peş peşe 2. şampiyonluğunu elde eden Eczacıbaşı VitrA, kupayı 2 kez kazanan ilk kulüp olmuştu.

2010'da Fenerbahçe, 2013'te VakıfBank, 2015 ve 2016'da da Eczacıbaşı VitrA ile zafere ulaşan Türkiye, 4 altın madalyayla "Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nın en başarılı ülkesi" unvanını elinde tutuyor.

MAÇ PROGRAMI

Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın TSİ maç programı şöyle:

9 Mayıs:

04.00 Dinamo Moskova-VakıfBank

06.45 Volero Zürih-Eczacıbaşı VitrA

10 Mayıs:

04.00 Volei Nestle Osasco-Eczacıbaşı VitrA

06.45 Rexona-Sesc Rio-VakıfBank

12 Mayıs:

08.30 Eczacıbaşı VitrA-NEC Red Rockets

12.00 VakıfBank-Hisamitsu Springs

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