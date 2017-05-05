Kim: "Aziz Yıldırım evlenmem için yakında birini bulacak"

Fenerbahçe'nin Güney Koreli voleybolcusu Yeon Koung Kim, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın, kendisini evlendirmek istediği şakalarına yönelik, "Umarım başkan evlenmem için yakında birini bulacak." dedi.

Sezonu, Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Kupa Voley şampiyonu olarak tamamlayan sarı-lacivertli ekibin önemli isimlerinden Yeon Koung Kim açıklamalarda bulundu.

Kim, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım'ın, kendisini Türkiye'de evlendirmek istediği yönündeki şakalarının hatırlatılması üzerine, esprili bir şekilde, "Türkiye'de 6 yıldır yaşıyorum. Bu konu hep konuşuluyor ama ben sadece bekliyorum. Bilmiyorum. Umarım başkan evlenmem için yakında birini bulacak. Bakalım göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sözleşmem bitti, biraz düşünmeliyim"

Kim, kariyerine sarı-lacivertli ekipte devam edip etmeme konusunda kararını vermediğini söyledi.

Fenerbahçe'de 6. sezonunu tamamladığını aktaran Güney Koreli sporcu, "Fenerbahçe'de sözleşmem bitti. Şu anda biraz düşünmeliyim. Fenerbahçe ve beni isteyen diğer kulüplerle konuşmalıyım. Birçok teklif var. Sezonu henüz bitirdik ve bu konuda biraz daha düşünmek istiyorum. Benim için en iyisine karar vermeliyim." diye konuştu.

"Başardıklarımızdan dolayı çok mutluyum"

Takım olarak iyi bir sezon geçirdiklerini belirten Kim, "Bu sezon başardıklarımızdan dolayı çok mutluyum. Sezon, başından itibaren çok zorlu geçti. Çok çalışarak hem Kupa Voley hem de Vestel Venus Sultanlar Ligi şampiyonluklarını hak ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Eczacıbaşı VitrA ile CEV Şampiyonlar Ligi'nde ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde iki önemli seri oynadıklarını ifade eden Kim, "Biz sezonu 3 kupa ile tamamlama hedefiyle bu yola çıktık. CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki Eczacıbaşı VitrA engelini de geçebilseydik belki bunu başarabilirdik, ancak Eczacıbaşı VitrA'ya o kulvarda elendikten sonra takım olarak daha fazla kenetlendik, hırslandık ve birlik olduk. Daha çok çalıştık. Bunun sayesinde de bu kez rakibimizi lig play-off serisinde eleyerek finale çıktık. Final serisinde de Galatasaray'a karşı şampiyonluğa ulaştık." şeklinde konuştu.

Öte yandan, şampiyonluk maçının ardından Galatasaraylı oyuncularla birlikte fotoğraf çektirmelerine değinen Güney Koreli voleybolcu, "Galatasaray'a karşı gerçekten zorlu maçlar oynadık. Yaklaşık 50 yıl sonra iki takımın finaldeki eşleşmesiydi. Bizim için çok çok güzel bir hatıra oldu. Maçtan sonra birlikte fotoğraf çektirdik. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray için güzel bir dostluk mesajı oldu." diyerek sözlerini tamamladı.