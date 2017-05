Bahar Toksoy: "Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti keyif veriyor"

Bahar Toksoy Guidetti, 2017 Türkiye ve dünya fair play ödüllerine aday olarak gösterileceği duyurulan fotoğraf karesinin, diğer branşlara da örnek olması temennisinde bulundu.

Galatasaray'ın kadrosunda bulunan oyuncuların hepsinin milli takımdan arkadaşları olduğunu aktaran Bahar, şunları söyledi:

"Bizim için çok doğal bir şey bu. Aslında taraftar etkisi bir yana, takım olarak hepimiz aynı mesleği yapıyoruz ve arkadaşız. Evet sahada rekabetimiz var ve bu her zaman olacak. Uzun yıllar sonra Galatasaray finale çıktı ve bu zaten nadir bir olaydı. Bu şekilde noktaladığmız, bu işin içinde spor ve rekabetin yanı sıra, dostluğun da olduğunu gösterdiğimiz için çok keyifli bir andı. Şampiyonluğun ardından Galatasaraylı oyuncularla birlikte fotoğraf vermemiz, diğer branşlara da örnek olmalı. Biz sporcuların istemediği ancak kötü durumların yaşanabildiği bir ortamdayız. Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti bence keyif veren bir durum. Bu dostluk ve beraberlik her branşta olmalı. Her zaman galibiyet için çalışılıyor. İllaki karşınızda bir rakip var ancak rakip düşman değil. Böyle kareler artmalı. Çünkü bu durum sporun ne kadar güzel, dostluk dolu olduğunu gösteriyor. Rekabet, seyirciyi çeken, sporcuyu da ateşleyen şey. Bunu olumluya çevirirsek ne mutlu bize."

"ŞAMPİYONLUK İÇİN FAVORİ GÖSTERİLMİYORDUK"

Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Kupa Voley şampiyonluklarıyla tamamladıklarını hatırlatan sarı-lacivertli oyuncu, sezon başında favori gösterilmediklerini dile getirdi.

Fenerbahçe'nin kadrosu hakkında sezon başı, "Şampiyonluğa oynamıyorlar. Ligdeki yerlerini korumak istiyorlar." yorumları yapıldığına dikkati çeken Bahar, "Şampiyonluk için favori gösterilmiyorduk. Bu takım 3 kulvarda hedef koyarak yola çıktı ve 2 kupayla sezonu bitirdi. Bu çok büyük bir başarı bence. Çok güzel bir sezon geçirdik. Oynadığımız oyundan çok büyük keyif aldık. Hem kupaların kazanılması hem de arkadaşlık dolu bir sezon olması çok keyifliydi." yorumunu yaptı.

"DÖRTLÜ FİNAL'İ KAÇIRMAK YIKICI OLDU"

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA'ya elenerek Dörtlü Final'i kaçırdıklarını hatırlatan sarı-lacivertli oyuncu, "Bizim için çok üzücü ve yıkıcı bir maçtı." ifadesini kullandı.

İlk maçı büyük bir savaş vererek 3-2 kazandıktan sonra 3-1 mağlup oldukları ikinci maçtaki sonucu beklemediklerini anlatan Bahar, "Zordu ama iyi tarafından bakmak lazım. Bu takım çok kısa bir süre içerisinde tekrar toparlanarak lige konsantre oldu. Eczacıbaşı VitrA'nın karşısında yeniden dik durmayı başardı. Bu, takım olarak karakter gerektiren bir iş. Şampiyonlar Ligi'nden son anda elendik ama yine de bunun geri dönüşü bize çok daha olumlu oldu." şeklinde konuştu.

Ligde Eczacıbaşı VitrA'yı saf dışı bırakarak finale çıkmaları hakkında tecrübeli oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten çok farklı bir seriydi. Çünkü karşınızdaki rakip Eczacıbaşı Vitra ve kadrosu, bütçesi ortada. Favori olmak için kurdular o kadroyu. Öyle bir takımı yenip sonrasında final oynamak, hele ki Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final öncesi elendiğiniz takıma karşı, çok daha güzel oldu. Önemli bir takım mücadelesi ortaya koyduk. Oyuncu olarak sanırım çok az böyle maç, final seti yaşamışımdır. İnanılmaz bir psikolojiydi."

"BENİM İÇİN ÇOK ANLAMLI SEZONDU"

Fenerbahçe ile opsiyonlu olarak bir yıl daha mukavelesi bulunduğunu söyleyen Bahar, "Eğer kulübüm de isterse inşallah devam edeceğim. Benim için çok anlamlı bir sezondu. Çünkü geçen sene hamileydim. Doğum yaptım. Sezonun ortasında takıma katıldım. Kupa Voley şampiyonluğu kutlamalarına dahil olmuştum. Çok keyifli bir sezondu." diye konuştu.

Bahar, eşi Giovanni Guidetti yönetimindeki VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasıyla ilgili ise, "Aile olarak bütün kupalar bizde aslında. Eşim dolayısıyla bütün kupaları kazandım diyebilirim" ifadelerini kullandı.