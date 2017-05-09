Guidetti: "Henüz bir şey kazanmış değiliz"

2017 Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında Dinamo Moskova'yı 3-0 yenen VakıfBank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti, "İyi bir başlangıç oldu ama uzun bir turnuvanın henüz ilk maçını oynadık." dedi.

VakıfBank Kulübünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Guidetti, Rus ekibi Dinamo Moskova'yı 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmaya ilişkin "Önemli bir rakibe karşı aldığımız galibiyetten dolayı oldukça mutluyum. Özellikle iyi savunma yapıp iyi blok tutmayı başardık ve bu da bize maçı getiren anahtar oldu. Takım halinde manşet almada da sıkıntı yaşamadık ve bu da bize daha organize hücum etme şansı tanıdı. Bununla birlikte maç içinde enerjimiz de oldukça iyiydi. Burada kolay maç yok ve henüz bir şey kazanmış değiliz. Bundan sonraki maçlarda da iyi oynayıp kazanmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dinamo Moskova, Hisamitsu Springs ve Rexona-Sesc Rio ile beraber A Grubu'nda yer alan VakıfBank, 2. maçında yarın TSİ 06.55'te Brezilya temsilcisi Rexona-Sesc Rio ile karşılaşacak.