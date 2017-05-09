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Vakıfbank - Dinamo Moskova
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Vakıfbank galip, Eczacıbaşı mağlup!

Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda VakıfBank, ilk maçında Dinamo Moskova'yı 3-0 yendi, Eczacıbaşı VitrA ise Volero Zürih'e aynı skorla mağlup oldu

09 Mayıs 2017 Salı, 22:02:51 Güncelleme: 22:06:54

Japonya'nın Kobe kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası, iki maçla başladı.

A Grubu'nda yer alan VakıfBank, Dinamo Moskova'yı 25-22, 25-19 ve 25-18'lik setlerle 3-0 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.

Son iki yılın şampiyonu Eczacıbaşı VitrA ise B Grubu mücadelesinde Volero Zürih'e 25-22, 25-20 ve 26-24'lük setlerle 3-0 kaybetti.

Gruplardaki ikinci maçlarda Eczacıbaşı VitrA, TSİ 04.10'da Brezilya ekibi Volei Nestle Osasco ile karşılaşacak. VakıfBank ise TSİ 06.55'te bir diğer Brezilya temsilcisi Rexona-Sesc Rio'nun karşısına çıkacak.

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