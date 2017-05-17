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Aurelio Motta
VOLEYBOL

Eczacıbaşı VitrA'nın yeni hocası Marco Aurelio Motta

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Vitra'nın yeni başantrenörü Brezilyalı Marco Aurelio Motta oldu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:17:03 Güncelleme: 17:18:38

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Motta ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce 2004-2007 yıllarında Eczacıbaşı VitrA'yı çalıştıran Motta, 2011-2013'te A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda görev yapmış ve ay-yıldızlı takımı 2012 Londra Olimpiyatları'na götürmüştü.

Turuncu-beyazlı takımın ayrıca 33 yaşındaki Sırp oyuncu Maja Ognjenovic'in sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı kaydedildi.

Eczacıbaşı VitrA'nın, Çanakkale Belediyespor'dan 22 yaşındaki Beyza Arıcı'yı da renklerine kattığı ifade edildi

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