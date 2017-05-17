Eczacıbaşı VitrA'nın yeni hocası Marco Aurelio Motta

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Motta ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Daha önce 2004-2007 yıllarında Eczacıbaşı VitrA'yı çalıştıran Motta, 2011-2013'te A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda görev yapmış ve ay-yıldızlı takımı 2012 Londra Olimpiyatları'na götürmüştü.
Turuncu-beyazlı takımın ayrıca 33 yaşındaki Sırp oyuncu Maja Ognjenovic'in sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı kaydedildi.
Eczacıbaşı VitrA'nın, Çanakkale Belediyespor'dan 22 yaşındaki Beyza Arıcı'yı da renklerine kattığı ifade edildi
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