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Marcello Abbondanza
VOLEYBOL

Fenerbahçe, Abbondanza'yı gönderdi!

Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımı antrenörü Marcello Abbondanza ile yollarını ayırdı

19 Mayıs 2017 Cuma, 12:15:59 Güncelleme: 12:20:27

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4 senedir takımı çalıştıran Abbondanza ile sözleşmenin karşılıklı feshedildiği belirtilerek, "Kadın voleybol takımımız ile 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu, 1 CEV Kupası şampiyonluğu kazanan Marcello Abbondanza'ya bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine sonsuz başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finalinde Galatasaray'ı yenerek sezonu şampiyon tamamlamıştı.

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