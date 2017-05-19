Ayshan Abdulazimova: "Türkler'le her zaman kardeşiz"

Başkent Bakü'deki oyunlarda, voleybol branşında Türkiye'yi mağlup ederek altın madalya kazanan Azerbaycan takımında yer alan Ayshan Abdulazimova ve Jeyran Aliyeva, aldıkları madalya, 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın ülkelerine katkısı ve Türkiye ile olan kardeşlik bağları hakkında değerlendirmede bulundu.

Türkiye ile grupta ve finalde karşılaşıp iki maçtan da galip geldiklerini hatırlatan Abdulazimova, "Biz Türkler ile her zaman kardeşiz. Bunu bütün dünya biliyor ama maça çıkarken iş başka. Profesyonel davranıyoruz ve rekabet ediyoruz." dedi.

Önlerinde dünya şampiyonası seçmeleri ve Avrupa Şampiyonası olduğunu belirten Azerbaycanlı voleybolcu, "Bu turnuvalar Bakü'de yani öz şehrimizde olacak. Ona göre çok çalışıp daha fazla başarılı olmak için çaba sarf edeceğiz." şeklinde konuştu.

Daha önce Avrupa Oyunları'nın ilkinin de burada olduğunu aktaran 24 yaşındaki oyuncu, "Bu oyunlar sayesinde yurt dışından insanlar gelip şehrimizi görüyorlar ve beğeniyorlar. Daha sonra turist olarak buraya gelecekler. Bu nedenle 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın Bakü'de olması ülke turizmine katkı sağlayacak." açıklamasını yaptı.

"OYUNUMUZU GÖSTERDİK"

Azerbaycan Milli Takımı'nda yer alan diğer oyunculardan Jeyran Aliyeva, Türkiye'ye karşı iyi oyun ortaya koyduklarını kaydetti.

Türkiye'nin oyunlara ikinci, üçüncü takımıyla gelse de zayıf olmadığını savunan Aliyeva, "Maçta rekabet oldu. Türkiye kaçıncı takımıyla gelirse gelsin iyi oynadı ama biz oyunumuzu gösterdik. Burada madalya almak önemliydi." şeklinde görüş bildirdi.

4. İslami Dayanışma Oyunları'nın Bakü'de olmasının altın madalya almalarında etkisi olduğu söyleyen Azerbaycanlı oyuncu, "Oyunların ülkemizde olması özellikle genç nesillerin spora ilgisinin artmasında büyük rol oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'ın altın madalya kazandığı organizasyonda, A Milli Kadın Voleybol Takımı grupta 3-0 yenildiği ev sahibine finalde de 3-1 mağlup olarak gümüş madalya elde etti.