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Hollanda - Türkiye
VOLEYBOL

Hollanda: 1 - Türkiye: 3 | MAÇ SONUCU

20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 2. tur F Grubu'nda Türkiye, Hollanda'yı 3-1 mağlup etti. F Grubu müsabakaları saat 15.30'daki Hırvatistan-Hollanda, saat 18.00'deki Rusya-Türkiye maçlarıyla tamamlanacak

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 23:06:27 Güncelleme: 23:08:29

HOLLANDA: 1 - TÜRKİYE: 3

SALON: Yıldırım Beyazıt
HAKEMLER: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Marie-Catherina Boulanger (Belçika)

HOLLANDA: Wolt, Van Aalen, De Zwart, Daalderop, Timmerman, Kraaijvanger (Boom, Wessels, Scholten, Mulder, Vellener, Baijens)
TÜRKİYE: Tuğba Şenoğlu, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Aslıhan Kılıç, Tutku Burcu Yüzgenç, Zehra Güneş (Sinem Bayazıt, Ezgi Akyaldız, Selmin Karahan, Buket Gülübay, Çağla Erdem)

SETLER: 13-25, 28-26, 11-25, 21-25
SÜRE: 98 dakika (19, 31, 21, 27)

 

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