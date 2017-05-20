Hollanda: 1 - Türkiye: 3 | MAÇ SONUCU

HOLLANDA: 1 - TÜRKİYE: 3
SALON: Yıldırım Beyazıt
HAKEMLER: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Marie-Catherina Boulanger (Belçika)
HOLLANDA: Wolt, Van Aalen, De Zwart, Daalderop, Timmerman, Kraaijvanger (Boom, Wessels, Scholten, Mulder, Vellener, Baijens)
TÜRKİYE: Tuğba Şenoğlu, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Aslıhan Kılıç, Tutku Burcu Yüzgenç, Zehra Güneş (Sinem Bayazıt, Ezgi Akyaldız, Selmin Karahan, Buket Gülübay, Çağla Erdem)
SETLER: 13-25, 28-26, 11-25, 21-25
SÜRE: 98 dakika (19, 31, 21, 27)
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER