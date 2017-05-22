Mehmet Akif Üstündağ: "20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na katılacağız"

Üstündağ, temmuz ayında Meksika'da oynanacak 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için Turgutlu'daki elemelerde 2 galibiyet ve 1 yenilgi aldıklarını hatırlattı.

Turgutlu'daki elemelerde mücadele eden oyuncuları kutlayan Üstündağ, şöyle konuştu:

"Çok iyi bir mücadele sergilediler ama bunun sonunda 2-0 öndeyken, bir anda demoralize oldular, 3-2 kaybettik. Oraya inşallah dünya sıralamasından dolayı katılacağız. Bakalım orada tekrar Rus takımı ile karşılaşacağız, rövanşı alırız. Dünya sıralamasında bir derece elde etmek istiyoruz. İnanıyorum bu kızlar bu dereceyi elde edeceklerdir."

DÜNYA ŞAMPİYONASI

14-23 Temmuz'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ev sahibi Meksika, Çin, Japonya, Mısır, Brezilya, Arjantin, Dominik Cumhuriyeti, ABD, Rusya ve Polonya'nın yanı sıra dünya sıralamasına göre 6 takım daha katılacak.