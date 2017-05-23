İnegöl Belediyespor, Ceyhun Tendar'ı kadrosuna kattı

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Maliye Piyango'dan pasör Ceyhun Tendar'ı transfer etti.



İnegöl Belediyespor Kulübü Voleybol Şube Sorumlusu Nuhi Solak, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, dış transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.



Pasör mevkisinde oynayan Ceyhun Tendar ile 1 yıllık anlaşma sağladıklarını belirten Solak, "Kendisine bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Balkan Kupası, Challenge Kupası ve ligde kendisine başarılar diliyoruz." dedi.



Hedefi olan bir takıma geldiği için mutluluk duyduğunu dile getiren Ceyhun Tendar ise "Amacımız öncelikle Balkan Kupası'nı alıp Challenge Kupası'nda gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Daha sonrasında da play-off'ta yukarılara çıkmak. Allah utandırmasın." değerlendirmesinde bulundu.



Ceyhun Tendar, daha sonra kendisini 1 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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