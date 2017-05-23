A Milli Erkek Voleybol Takımı, Fransa'ya gitti

Hazırlıklarını antrenör Joshko Milenkoski ve ekibi yönetiminde, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştiren milliler, 2. etaptaki ilk maçını yarın TSİ 16.00'da Azerbaycan ile oynayacak. Milli takım, daha sonra sırasıyla İzlanda, Fransa, Almanya ve Ukrayna ile karşılaşacak.

Elemelerde 2. etap, 6 grupta gerçekleştirilecek. Gruplarını birinci sırada tamamlayan 6 takım, finallere direkt katılma hakkı elde edecek. Gruplarında ikinci olan 6 takım ise elemelerde 3. etaba katılacak. Bu grubu birinci bitiren takım da finallerde yer alacak.

Milli takımda şu sporcular bulunuyor:

Emre Batur, Caner Pekşen, Baturalp Burak, Hasan Yeşilbudak, Gökhan Gökgöz, Serhat Coşkun, Arslan Ekşi, Mert Marko Matic, Samet Faik Güneş, Murat Yenipazar, Caner Dengin, İzzet Ünver, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç.

MAÇ PROGRAMI

2018 Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 2. etapta milli takımın maç programı şöyle:

YARIN:

16.00 Türkiye-Azerbaycan

25 Mayıs Perşembe:

18.30 İzlanda-Türkiye

26 Mayıs Cuma:

21.30 Türkiye-Fransa

27 Mayıs Cumartesi:

21.30 Türkiye-Almanya

28 Mayıs Pazar:

18.30 Ukrayna-Türkiye