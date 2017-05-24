Fenerbahçe'den çifte transfer

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, ABD'li pasör Carli Lloyd'u 2, Azerbaycanlı pasör çaprazı Polina Rahimova'yı 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanması kapsamında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, ABD'li pasör Carli Lloyd ile 2, Azerbaycanlı pasör çaprazı Polina Rahimova ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır." denildi.

Açıklamada, "Yeni sarı melek Carli Lloyd ve Polina Rahimova'ya 'kulübümüze hoş geldin' diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızda başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD Kadın Milli Voleybol Takımı'nda da forma giyen Lloyd, 3,13 metre smaç yüksekliği, 2,95 metre blok yüksekliğiyle dikkati çekiyor.

Daha önce Yamamay Busto Arsizio, Prosecco Doc-Imoco Conegliano, Lokomotiv Bakü ve Pomi Casalmaggiore formaları giyen Lloyd, CEV Kupası, İtalya ligi ve CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

Rahimova ise 3,24 metre smaç, 3,02 metrelik blok yüksekliğiyle ön plana çıkıyor.

Azerbaycan Kadın Milli Voleybol Takımı'nda da forma giyen Polina Rahimova, daha önce Naglivatchi VC, Azerrail Bakü, Hyundai Hillstate ve TAB Queenseis formaları giydi. Milli takım ve kulüp kariyerinde defalarca MVP seçilerek kupalar kazanan Rahimova, rekorlar kırarak, takım ve bireysel anlamda birçok başarı elde etti.