Türkiye Voleybol Erkek Milli Takımı ve Erkek Hentbol Milli Takımı Samsun'da olimpiyat şampiyonu oldu

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Türkiye Voleybol Erkek Milli Takımı, finalde Ukrayna'yı 3-0'la yenerek zafere ulaştı. Erkek Hentbol Milli Takımı ise Rusya'yı 30-26 yenerek altın madalyanın sahibi oldu!

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'ndaki final müsabakasında Türkiye ile Ukrayna karşı karşıya geldi.

Avrupa ve dünya şampiyonu unvanıyla bu organizasyona katılan ay-yıldızlılar, müsabakayı 25-22, 25-21 ve 25-23'lük setler sonucunda kazanarak altın madalyayı elde etti.

Öte yandan karşılaşmanın üçüncü setinde, skor 14-14 berabere iken Ukrayna, hakem kararlarını protesto ederek sahadan çekildi. Yaklaşık 7 dakika duran müsabaka, Ukraynalı antrenör ve yöneticilerin ikna edilmesinin ardından kaldığı yerden devam etti.

Tribünlerin tamamını dolduran taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Erkek Milli Voleybol Takımı'na maç boyunca destekte bulundu.

BİR ŞAMPİYONLUK DA HENTBOLDA!

Çarşamba Spor Salonu'ndaki final müsabakasında Türkiye ile Rusya karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 13-11 üstün tamamlayan milliler, sahadan da 30-26 galip ayrılarak altın madalyayı elde etti.

Tribünlerin tamamını dolduran taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Erkek Milli Hentbol Takımı'na maç boyunca destekte bulundu.

Ay-yıldızlılar, A Grubu'ndaki üçüncü maçında da Rusya'yı 24-18 mağlup etmişti.

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları

Türkiye Voleybol Erkek Milli takımı