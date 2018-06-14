Amatör spor dallarına vergi iadesi yoluyla destek verilecek. Aralarında 3 büyüklerin de bulunduğu kulüplere, sporcu ücretlerinden ödedikleri gelir vergisi iade edilecek. Kulüpler, iade edilen vergiyi, amatör sporun geliştirilmesi için kullanacak.

Amatör sporcuları bulunan kulüplerin beklediği “vergi iadesi”nin uygulama esasları belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, vergi iadesinden Spor Genel Müdürlüğü veya Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tescil edilmiş spor kulüpleri ile TFF veya bağımsız spor federasyonlarına kayıt ve tescilini yaptıran sportif faaliyette bulunan sermaye şirketleri faydalanabilecek. İade edilen vergi Süper, 1., 2. ve 3. ligler dışında kalan futbol ligleri ile bazı spor federasyonlarının bünyesinde yer alan profesyonel şube dışındaki dallara yönelik harcamalarda kullanılacak.

HANGİ ÜCRETLER DAHİL EDİLECEK?

Yalnızca sporculara ödenen ücretlerden alınan ve beyan edilerek vergi dairesine ödenen tutarlarla sınırlı olmak üzere iade yapılacak. Aylık ücret, başarı primi, maç başı ücreti, imza parası, imaj hakkı gibi adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler, “ücret” kapsamında değerlendirilecek.

1 MAYIS’TAN İTİBAREN GEÇERLİ

1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ödenen ücretler üzerinden alınan vergilerin iadesi yapılacak. Vergiler, tahsil edildiği tarihi takip eden 5 gün içinde ret ve iadesi yapılarak, spor kulüplerinin bildirdiği özel hesaba aktarılacak. Özel hesaba aktarılan iade tutarları ile bu hesaptan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider, indirim veya maliyet olarak dikkate alınmayacak.

YALNIZCA AMATÖRDE KULLANILACAK

Kulüpler, iade edilen tutarı amatör spor dallarının geliştirilmesinde kullanabilecek. Amatör sporculara ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan brüt ödemeler bu kapsamda değerlendirilecek.