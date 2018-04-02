Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sınır birlikleri ve Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu ziyaretinde bulunan sporcular, Mehmetçiğe moral verdi.

Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla Hatay'a giden sanatçı ve sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karakol ziyaretine eşlik ederek, askerlerle bir araya geldi.

Mehmetçiğe moral veren sporcular, ziyaretteki duygularını AA muhabirine değerlendirdi.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Mehmetçiğin yurt içi ve dışıyla sınır hattında ülke için mücadele ettiğini belirterek, "Onlar orada olduğu için bizler yurt dışına özgürce çıkıp madalya mücadelesi verebiliyoruz." dedi.

Askerlere destek için Hatay'a gittiklerini anımsatan Taha, "Askerlerimizin güler yüzünü görmek her şeye değdi. Hepimize moral oldu. Askerlerimize moral verip, moral aldık. Çok güzel organizasyon oldu. Bizler de bayrağımız için mücadele veriyoruz. Hepimiz aynı duyguları yaşıyoruz. Ayrıca askerlerimizin dualarını aldık. Ay sonunda Rusya'da Avrupa Şampiyonası var ve altın madalya kazanmak istiyorum." diye konuştu.

Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen ise Türkiye'de rahatça antrenman yaparak, uluslararası başarı elde etme ve nefes alıp yaşayabiliyor olmanın, askerlerin 24 saat gözünü kırpmadan görev yapmalarına borçlu olduklarını söyledi.

Sporcuların da askerlere moral verdiğini vurgulayan Şahika, duygularını şu ifadelerle paylaştı:

"Huzur ve güvenle yaşayabiliyorsak, Mehmetçiğimizin sayesinde. Eşlerinden, sevdiklerinden uzakta, canları pahasına vatanımızı koruyorlar. Hepimizin yüreği onlar için çarpıyor. Askerlerimizin yanında yer almak, moral vermek çok güzeldi. İşimizde daha fazlasını yapmamız gerektiğini bir kez daha hissettim. Bizler sorumluluklarımızı daha fazla hissetmeliyiz. Askerlerimizle sporcularımızın duyguları aynıydı. Oraya giden herkes milli duyguları bir kez daha yaşadı."

"BİRLİKTE MÜCADELE ETTİĞİMİZİ HİSSETTİRDİK"

Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev de askerlerle bir araya geldiği için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Askerlerin sınır hattında ülkedeki herkesin huzuru için zorlu koşullara karşın mücadele verdiğine dikkati çeken Ramil, birlikte mücadeleyle terörün bitirileceğini söyledi.

Askerlerin sporculara motivasyon, kendilerinin de askerlere moral verdiğini anlatan milli atlet, "Bizler de kendi işimizi en iyi şekilde yapmalıyız. Askerler sınır hattında bizler pistte bayrak için mücadele ediyoruz. Mehmetçiklerimizle omuz omuza gelerek, birlikte mücadele ettiğimizi hissettirdik." diye konuştu.

Milli okçu Mete Gazoz ise karakoldaki askerlerle sporcuların aynı ortamda, ortak duyguları yaşadıklarını aktardı.

Askerlerin hangi şartlar altında sınırı korumak için mücadele verdiğini yerinde gözlemlediklerini dile getiren Mete, "Bir araya gelmek, ziyaret ederek moral vermek çok güzeldi. Birlikte olmamız gerektiğini bir kez daha hissettirdiler. Ülkemiz için sanat, spor ve teknik yetenek ve donanımların aynı anda büyümesi gerektiği mesajını hep birlikte verdik." değerlendirmesini yaptı.

"MEHMETÇİĞİN YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSEME HER ŞEYE BEDEL"

Dünya şampiyonu tekvandocu Nur Tatar Askari ise asker, sporcu, gazeteci ve sanatçıların bir araya gelmesinin güzel bir ortam oluşturduğunu ifade etti.

Askerin her zaman destekçisi olduğunu vurgulayan milli sporcu, "Hepimizin yetenekleri farklı. Bir aya gelince gücümüz ortaya çıkıyor. Sadece görev yerlerimiz farklı." yorumunda bulundu.

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay ise spor ve sanat camiasının değerli isimleriyle Mehmetçiklere moral ziyaretinde bulunduklarını anımsatarak, "Bu topraklar için yaptıklarının hakkını ödeyemeyiz. Her zaman dualarımızdasınız." mesajını paylaştı.

Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı da yolculuk sırasında çocukların otobüsleri bayraklarla karşıladığını ve bu tablodan çok mutlu olduklarını anlattı.

Askerin sınırda mücadele verdiğini dile getiren Göksu, "Biz milli forma altındayken ay-yıldızlı bayrağımızı yukarı çekmek için mücadele ediyoruz. Mehmetçik de sınırda bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyor. Sanat ve spor camiasının verdiği bu desteği çok önemli buluyorum. Bizi orada görünce askerlerimiz de çok mutlu oldu. Mehmetçiğin yüzündeki gülümsemeyi görmek zaten her şeye bedel." diye konuştu.

Avrupa ve dünya şampiyonu eskrimci İbrahim Ahmed Acar ise ziyarete ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan refakatinde katılmış olduğumuz askerlere moral ve motivasyon için gittiğimiz Hatay'dan güzel hatıralarla döndüm. Allah, Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlarından Recep Kara da başarılı sporcu, sanatçı ve gazetecilerle Hatay'a giderek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve askerlerin yayında yer aldıklarını belirtti. Yıllarca minderde bayrak mücadelesi verdiklerini vurgulayan Recep, "Başkomutanımızın yayında yer aldık. Bayrak için seve seve ölüme gidebileceğimizin mesajını dünyaya verdik." dedi.