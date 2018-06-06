Sport Boys - Comerciantes Unidos maçı heyecanı

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Sport Boys, 07 Haziran 2018 Perşembe günü Comerciantes Unidos takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 04:00. Maç öncesi Sport Boys 1 puanla 15. sırada, Comerciantes Unidos 4 puanla 14. sırada bulunuyor. Sport Boys son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Comerciantes Unidos, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 510. İddaa'da Sport Boys kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Comerciantes Unidos kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sport Boys son hafta oynanan Atletico Minero Huancayo maçında 1-1 berabere kaldı.

Comerciantes Unidos, Sport Victoria karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Sport Boys, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Comerciantes Unidos ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Comerciantes Unidos, 2 gol atarken 2 gol yedi.