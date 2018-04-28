Sport Boys - Deportivo Municipal maçı rakamları

Sport Boys ve Deportivo Municipal, 29 Nisan 2018 Pazar günü Peru Premier Lig Torneo De Verano Grup B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 04:00. Maç öncesi Sport Boys 13 puanla 7. sırada, Deportivo Municipal 17 puanla 6. sırada bulunuyor. Sport Boys, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Deportivo Municipal, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 435. İddaa'da Sport Boys kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Deportivo Municipal kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sport Boys önceki hafta Willy Serrato mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Deportivo Municipal ise Carlos Manucci Trujillo maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Sport Boys, 8 gol attı ve 5 gol yedi.

Deportivo Municipal, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Deportivo Municipal 4 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.