Sport Boys - Deportivo Municipal maçı rakamları

Peru Premier Lig Torneo De Verano Grup B maçında Sport Boys ile Deportivo Municipal, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 04:00. Maç öncesi Sport Boys 13 puanla 7. sırada, Deportivo Municipal 17 puanla 5. sırada bulunuyor. Sport Boys son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Deportivo Municipal, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 435 kodlu maçı oynayanlar; Sport Boys galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.00, Deportivo Municipal galibiyet oranı 2.30. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Sport Boys önceki hafta Willy Serrato mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Deportivo Municipal ise Carlos Manucci Trujillo maçında 2-1 yenildi.

Sport Boys, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sport Boys, kendi sahasında 8 gol attı, 5 gol yedi.

Deportivo Municipal ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Deportivo Municipal, 4 gol atarken 12 gol yedi.