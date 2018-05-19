Sport Boys - Sporting Cristal rakamlar

Sport Boys ve Sporting Cristal, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 04:00. Ev sahibi Sport Boys, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sporting Cristal, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 330 kodlu maçı oynayanlar; Sport Boys galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Sporting Cristal galibiyet oranı 0.00.

Sport Boys son hafta oynanan Sporting Cristal maçında 0-5 yenildi.

Sporting Cristal ise Sport Boys maçında 0-5 kazandı.