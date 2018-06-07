Sport Huancayo - Academia Cantolao sahaya çıkıyor

Peru Premier Lig Apertura maçında Sport Huancayo ile Academia Cantolao, 08 Haziran 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 01:45. Maç öncesi Sport Huancayo 4 puanla 11. sırada, Academia Cantolao 5 puanla 7. sırada bulunuyor. Sport Huancayo, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Academia Cantolao son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 524 kodlu maçı oynayanlar; Sport Huancayo galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Academia Cantolao galibiyet oranı 0.00.

Sport Huancayo son hafta oynanan Melgar maçında 1-1 berabere kaldı.

Academia Cantolao ise Union Comercio karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Sport Huancayo, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 3 gol yedi.

Academia Cantolao, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Academia Cantolao 2 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.