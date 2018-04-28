Sport Huancayo - Melgar maç önü

Sport Huancayo ve Melgar, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Peru Premier Lig Torneo De Verano Grup B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 23:30. Sport Huancayo 26 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Melgar 24 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Sport Huancayo, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Melgar, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 422. İddaa'da Sport Huancayo kazanır 1.85, berabere biter 3.10, Melgar kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Sport Huancayo önceki hafta Melgar mücadelesinde 2-0 kazandı.

Melgar ise Sport Huancayo maçında 2-0 yenildi.

Sport Huancayo, evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 7 gol yedi.

Melgar, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Melgar, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.