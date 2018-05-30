Sport Huancayo - Melgar maçı ne zaman?

Peru Premier Lig Apertura maçında Sport Huancayo ile Melgar, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 01:30. 4 puanlı Sport Huancayo 4. sırada bulunuyor, Melgar 4 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Sport Huancayo, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Melgar, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 254 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sport Huancayo kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Melgar sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Sport Huancayo son haftadaki Melgar müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Melgar, Sport Huancayo karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Sport Huancayo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Sport Huancayo, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Melgar, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Melgar, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.