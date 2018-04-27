Sport Huancayo - Melgar maç önü

Peru Premier Lig Torneo De Verano Grup B maçında Sport Huancayo ile Melgar, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 23:30. Sport Huancayo 26 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Melgar 24 puanda ve 2. sırada. Sport Huancayo, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Melgar, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 422 kodlu maçı oynayanlar; Sport Huancayo galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Melgar galibiyet oranı 0.00.

Sport Huancayo önceki hafta Melgar mücadelesinde 2-0 kazandı.

Melgar, Sport Huancayo karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Sport Huancayo, evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 7 gol yedi.

Melgar, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Melgar, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.