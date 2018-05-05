Sport Huancayo - Sporting Cristal rakamlar

Sport Huancayo ve Sporting Cristal, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Peru Premier Lig Torneo De Verano Şampiyona Final maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 23:30. Ev sahibi Sport Huancayo, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Sporting Cristal son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 609 kodlu maçı oynayanlar; Sport Huancayo galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Sporting Cristal galibiyet oranı 0.00.

Sport Huancayo önceki hafta Universidad San Martin mücadelesinde 2-3 yenildi.

Sporting Cristal ise Universitario maçında 2-2 berabere kaldı.