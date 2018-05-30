Sport Recife - Atletico Mineiro maçı heyecanı

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Sport Recife, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü Atletico Mineiro takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 01:30. Maç öncesi Sport Recife 11 puanla 9. sırada, Atletico Mineiro 13 puanla 3. sırada bulunuyor. Sport Recife, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Atletico Mineiro, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 251. İddaa'da Sport Recife kazanır 2.40, berabere biter 2.90, Atletico Mineiro kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Sport Recife önceki hafta Corinthians mücadelesinde 1-0 kazandı.

Atletico Mineiro, Gremio Alegrense karşılaşmaında 4-3 kazandı.

Sport Recife, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 2 gol yedi.

Atletico Mineiro, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Atletico Mineiro, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.