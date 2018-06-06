Sport Recife - Atletico Paranaense karşılaşma önü

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Sport Recife, 07 Haziran 2018 Perşembe günü Atletico Paranaense takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:00. Sport Recife 15 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Atletico Paranaense 9 puanda ve 16. sırada. Ev sahibi Sport Recife, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Atletico Paranaense, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 506 kodlu maçı oynayanlar; Sport Recife galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.00, Atletico Paranaense galibiyet oranı 3.40. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Sport Recife önceki hafta Corinthians mücadelesinde 1-0 kazandı.

Atletico Paranaense, Palmeiras karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Sport Recife, 7 gol attı ve 4 gol yedi.

Atletico Paranaense, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atletico Paranaense 1 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.