Sport Recife - Bahia rakamlar

Brezilya Serie A maçında Sport Recife ile Bahia, 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 01:00. Maç öncesi Sport Recife 4 puanla 14. sırada, Bahia 4 puanla 13. sırada bulunuyor. Sport Recife, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Bahia son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 613 kodlu maçı oynayanlar; Sport Recife galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Bahia galibiyet oranı 0.00.

Sport Recife önceki hafta Corinthians mücadelesinde 1-0 kazandı.

Bahia ise Sao Paulo karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Sport Recife, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Bahia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bahia, 0 gol atarken 2 gol yedi.