Sport Recife - Corinthians maçı ne zaman?

Brezilya Serie A maçında Sport Recife ile Corinthians, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:00. Maç öncesi Sport Recife 7 puanla 11. sırada, Corinthians 10 puanla 2. sırada bulunuyor. Sport Recife son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Corinthians, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 440 kodlu maçı oynayanlar; Sport Recife galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.70, Corinthians galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Sport Recife önceki hafta Corinthians mücadelesinde 1-0 kazandı.

Corinthians ise Sport Recife maçında 1-0 yenildi.

Sport Recife, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Sport Recife, kendi sahasında 3 gol attı, 1 gol yedi.

Corinthians ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Corinthians, 4 gol atarken 1 gol yedi.