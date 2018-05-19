Sport Recife - Corinthians maçı rakamları

Brezilya Serie A maçında Sport Recife ile Corinthians, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. Maç öncesi Sport Recife 7 puanla 11. sırada, Corinthians 10 puanla 2. sırada bulunuyor. Sport Recife, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Corinthians son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 440 kodlu maçı oynayanlar; Sport Recife galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.70, Corinthians galibiyet oranı 2.50. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Sport Recife önceki hafta Corinthians mücadelesinde 1-0 kazandı.

Corinthians, Sport Recife karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Sport Recife, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 1 gol yedi.

Corinthians ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Corinthians, 4 gol atarken 1 gol yedi.