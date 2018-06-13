Sport Recife - Gremio Alegrense maçı öncesi rakamlar

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Sport Recife, 14 Haziran 2018 Perşembe günü Gremio Alegrense takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 01:30. 18 puanlı Sport Recife 7. sırada bulunuyor, Gremio Alegrense 19 puana sahip ve 4. sırada. Sport Recife son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Gremio Alegrense, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 444 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sport Recife kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.80, Gremio Alegrense sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Sport Recife son haftadaki Corinthians müsabasında 1-0 kazandı.

Gremio Alegrense ise Atletico Mineiro karşılaşmasında 4-3 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Sport Recife, 8 gol attı ve 4 gol yedi.

Gremio Alegrense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gremio Alegrense, 5 gol atarken 2 gol yedi.