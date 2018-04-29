Sport Rosario - Comerciantes Unidos maçı istatistikleri

Peru Premier Lig Torneo De Verano Grup A heyecanı devam ediyor. Sport Rosario, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Comerciantes Unidos takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 01:45. Maç öncesi Sport Rosario 17 puanla 3. sırada, Comerciantes Unidos 14 puanla 6. sırada bulunuyor. Sport Rosario son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Comerciantes Unidos, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 649 kodlu maçı oynayanlar; Sport Rosario galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Comerciantes Unidos galibiyet oranı 0.00.

Sport Rosario son haftadaki Juan Aurich müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Comerciantes Unidos, Alianza Lima karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Sport Rosario, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sport Rosario, kendi sahasında 12 gol attı, 4 gol yedi.

Comerciantes Unidos, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Comerciantes Unidos 8 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.