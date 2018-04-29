Sport Rosario - Comerciantes Unidos maçı istatistikleri

Peru Premier Lig Torneo De Verano Grup A maçında Sport Rosario ile Comerciantes Unidos, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 01:45. Sport Rosario 17 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Comerciantes Unidos 14 puanda ve 6. sırada. Sport Rosario, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Comerciantes Unidos son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 649 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sport Rosario kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Comerciantes Unidos sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Sport Rosario son hafta oynanan Juan Aurich maçında 1-1 berabere kaldı.

Comerciantes Unidos ise Alianza Lima maçında 0-0 berabere kaldı.

Sport Rosario, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 4 gol yedi.

Comerciantes Unidos ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Comerciantes Unidos, 8 gol atarken 9 gol yedi.