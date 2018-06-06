Sport Rosario - Melgar maçı ne zaman?

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Sport Rosario, 07 Haziran 2018 Perşembe günü Melgar takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 01:45. Sport Rosario 4 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Melgar 10 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Sport Rosario, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Melgar, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 502 kodlu maçı oynayanlar; Sport Rosario galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Melgar galibiyet oranı 0.00.

Sport Rosario önceki hafta Juan Aurich mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Melgar ise Sport Huancayo karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Sport Rosario, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Sport Rosario, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Melgar ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Melgar, 3 gol atarken 1 gol yedi.