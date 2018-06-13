Sport Rosario - Real Atletico Garcilaso maçı öncesi rakamlar

Sport Rosario ve Real Atletico Garcilaso, 14 Haziran 2018 Perşembe günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 03:30. Sport Rosario 8 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Real Atletico Garcilaso 10 puanda ve 4. sırada. Sport Rosario son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Real Atletico Garcilaso son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 452. İddaa'da Sport Rosario kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Real Atletico Garcilaso kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sport Rosario son haftadaki Juan Aurich müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Real Atletico Garcilaso ise Universidad San Martin karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Sport Rosario, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Sport Rosario, kendi sahasında 5 gol attı, 3 gol yedi.

Real Atletico Garcilaso, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Real Atletico Garcilaso 2 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.