Sportfreunde Lotte - Magdeburg maçı istatistikleri

Almanya 3. Lig maçında Sportfreunde Lotte ile Magdeburg, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:30. 40 puanlı Sportfreunde Lotte 16. sırada bulunuyor, Magdeburg 82 puana sahip ve 1. sırada. Sportfreunde Lotte son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Magdeburg, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 212 kodlu maçı oynayanlar; Sportfreunde Lotte galibiyet oranı 3.75, beraberlik oranı 3.50, Magdeburg galibiyet oranı 1.55. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Sportfreunde Lotte önceki hafta Magdeburg mücadelesinde 1-3 yenildi.

Magdeburg ise Sportfreunde Lotte maçında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Sportfreunde Lotte, 25 gol attı ve 23 gol yedi.

Magdeburg, dış sahada 11 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Magdeburg 28 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.