HT Magazin'de yer alan habere göre, kitap alırken yanına gelen sevenleriyle bol bol fotoğraf çektiren ünlü oyuncu, yıllara meydan okuyan güzelliği ve sportif şıklığıyla her zamanki gibi göz kamaştırdı.

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