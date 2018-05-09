Sporting Charleroi - Club Brugge maçı istatistikleri

Belçika 1.Lig A Şampiyonluk Grubu maçında Sporting Charleroi ile Club Brugge, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Sporting Charleroi 33 puanla 4. sırada, Club Brugge 42 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sporting Charleroi, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Club Brugge son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 549 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sporting Charleroi kazanırsa 3.30, beraberlik çıkarsa 3.10, Club Brugge sahadan galip ayrılırsa 1.75 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Sporting Charleroi önceki hafta Kortrijk mücadelesinde 2-0 yenildi.

Club Brugge ise St Truiden maçında 0-1 kazandı.

Sporting Charleroi, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sporting Charleroi, kendi sahasında 5 gol attı, 5 gol yedi.

Club Brugge, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Club Brugge 1 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.