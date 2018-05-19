Sporting Charleroi - Standard Liege maçı heyecanı

Sporting Charleroi ve Standard Liege, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Belçika 1.Lig A Şampiyonluk Grubu maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Sporting Charleroi 33 puanla 6. sırada, Standard Liege 42 puanla 2. sırada bulunuyor. Sporting Charleroi son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Standard Liege son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 401 kodlu maçı oynayanlar; Sporting Charleroi galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 2.90, Standard Liege galibiyet oranı 1.95. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Sporting Charleroi son hafta oynanan Kortrijk maçında 2-0 yenildi.

Standard Liege ise KV Oostende maçında 2-3 kazandı.

Sporting Charleroi, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 8 gol yedi.

Standard Liege, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Standard Liege, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.