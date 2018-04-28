Sporting Covilha - Academica karşılaşma önü

Sporting Covilha ve Academica, 29 Nisan 2018 Pazar günü Portekiz 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Sporting Covilha 43 puanla 14. sırada, Academica 60 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sporting Covilha, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Academica son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 581 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sporting Covilha kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Academica sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Sporting Covilha son hafta oynanan Santa Clara maçında 1-1 berabere kaldı.

Academica ise Sporting Lisbon-B maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Sporting Covilha, 19 gol attı ve 15 gol yedi.

Academica, dış sahada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Academica 29 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.