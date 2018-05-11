Sporting Covilha - Penafiel rakamlar

Sporting Covilha ve Penafiel, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Portekiz 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:15. 46 puanlı Sporting Covilha 15. sırada bulunuyor, Penafiel 61 puana sahip ve 4. sırada. Sporting Covilha son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Penafiel, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 192. İddaa'da Sporting Covilha kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Penafiel kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sporting Covilha önceki hafta Freamunde mücadelesinde 0-1 kazandı.

Penafiel ise Olhanense karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Sporting Covilha, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Sporting Covilha, kendi sahasında 19 gol attı, 16 gol yedi.

Penafiel, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Penafiel, deplasmanda 30 kez ağları sarsarken, 28 kez topu kendi kalesinde gördü.