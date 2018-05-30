Sporting Cristal - Alianza Lima düellosu

Sporting Cristal ve Alianza Lima, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 04:00. Sporting Cristal 4 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Alianza Lima 3 puanda ve 6. sırada. Sporting Cristal son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Alianza Lima, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 269 kodlu maçı oynayanlar; Sporting Cristal galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Alianza Lima galibiyet oranı 0.00.

Sporting Cristal son haftadaki Universitario müsabasında 3-3 berabere kaldı.

Alianza Lima ise Universidad San Martin karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Sporting Cristal, 4 gol attı ve 0 gol yedi.

Alianza Lima ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Alianza Lima, 2 gol atarken 3 gol yedi.