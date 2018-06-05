Sporting Cristal - Real Atletico Garcilaso maçı istatistikleri

Peru Premier Lig Apertura maçında Sporting Cristal ile Real Atletico Garcilaso, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Sporting Cristal 7 puanla 4. sırada, Real Atletico Garcilaso 7 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sporting Cristal, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Real Atletico Garcilaso, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 489. İddaa'da Sporting Cristal kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Real Atletico Garcilaso kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sporting Cristal önceki hafta Universitario mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Real Atletico Garcilaso ise Deportivo Municipal karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Sporting Cristal, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 2 gol yedi.

Real Atletico Garcilaso, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Real Atletico Garcilaso 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.