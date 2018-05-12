Sporting Cristal - Sport Huancayo maçı öncesi rakamlar

Peru Premier Lig Torneo De Verano Şampiyona Final maçında Sporting Cristal ile Sport Huancayo, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 04:15. 1 puanlı Sporting Cristal 2. sırada bulunuyor, Sport Huancayo 1 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Sporting Cristal, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Sport Huancayo, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 384 kodlu maçı oynayanlar; Sporting Cristal galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Sport Huancayo galibiyet oranı 0.00.

Sporting Cristal son hafta oynanan Union Comercio maçında 2-2 berabere kaldı.

Sport Huancayo ise Melgar maçında 2-0 kazandı.