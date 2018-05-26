Sporting Cristal - Union Comercio maçı öncesi rakamlar

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Sporting Cristal, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Union Comercio takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:15. 1 puanlı Sporting Cristal 8. sırada bulunuyor, Union Comercio 3 puana sahip ve 1. sırada. Sporting Cristal son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Union Comercio, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 305 kodlu maçı oynayanlar; Sporting Cristal galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Union Comercio galibiyet oranı 0.00.

Sporting Cristal önceki hafta Union Comercio mücadelesinde 2-0 kazandı.

Union Comercio ise Sporting Cristal maçında 2-0 yenildi.