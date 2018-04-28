Sporting Gijon - Albacete sahaya çıkıyor

Sporting Gijon ve Albacete, 29 Nisan 2018 Pazar günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 65 puanlı Sporting Gijon 2. sırada bulunuyor, Albacete 46 puana sahip ve 14. sırada. Ev sahibi Sporting Gijon, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Albacete, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 559 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sporting Gijon kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.10, Albacete sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Sporting Gijon önceki hafta Alcorcon mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Albacete, Llagostera karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 13 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Sporting Gijon, 33 gol attı ve 10 gol yedi.

Albacete, dış sahada 3 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Albacete 11 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.