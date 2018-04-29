Sporting Gijon - Albacete sahaya çıkıyor

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Sporting Gijon, 29 Nisan 2018 Pazar günü Albacete takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 65 puanlı Sporting Gijon 3. sırada bulunuyor, Albacete 46 puana sahip ve 14. sırada. Ev sahibi Sporting Gijon, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Albacete, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 559 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sporting Gijon kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.50, Albacete sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Sporting Gijon son haftadaki Alcorcon müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Albacete, Llagostera karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 13 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Sporting Gijon, 33 gol attı ve 10 gol yedi.

Albacete ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Albacete, 11 gol atarken 19 gol yedi.