Sporting Gijon - Granada 74 maçı istatistikleri

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Sporting Gijon, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Granada 74 takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. Maç öncesi Sporting Gijon 68 puanla 3. sırada, Granada 74 58 puanla 10. sırada bulunuyor. Sporting Gijon son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Granada 74, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 327 kodlu maçı oynayanlar; Sporting Gijon galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Granada 74 galibiyet oranı 3.75. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Sporting Gijon son hafta oynanan Real Betis maçında 2-2 berabere kaldı.

Granada 74 ise Espanyol maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 14 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Sporting Gijon, 37 gol attı ve 14 gol yedi.

Granada 74, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Granada 74, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 29 kez topu kendi kalesinde gördü.