Sporting Gijon - Valladolid maçı öncesi rakamlar

İspanya 2.Lig Yükselme Play Off Yarı Final maçında Sporting Gijon ile Valladolid, 10 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:30. Sporting Gijon, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Valladolid, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 312 kodlu maçı oynayanlar; Sporting Gijon galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Valladolid galibiyet oranı 0.00.

Sporting Gijon son haftadaki Cadiz müsabasında 0-3 yenildi.

Valladolid ise Real Oviedo maçında 3-1 kazandı.