Sporting Lisbon - Benfica maçı öncesi rakamlar

Portekiz Premier Lig maçında Sporting Lisbon ile Benfica, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:30. Sporting Lisbon 77 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Benfica 77 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Sporting Lisbon, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Benfica son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 410. İddaa'da Sporting Lisbon kazanır 1.90, berabere biter 2.90, Benfica kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Sporting Lisbon önceki hafta Chaves mücadelesinde 4-1 kazandı.

Benfica ise Boavista karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Sporting Lisbon, evinde 14 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 32 gol atıp 4 gol yedi.

Benfica, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Benfica, deplasmanda 33 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.